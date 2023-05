Sondaggio del Grifone per Zini

Nell’elenco dei nomi riguardanti i possibili arrivi nel Grosseto edizione 2023-2024 si inserisce anche quello di Andrea Zini. Attaccante, classe 1998, in questa stagione ha indossato la maglia del Ghiviborgo realizzando 12 gol e effettuando 5 assist. Un attaccante che è sempre andato in doppia cifra anche nel recente passato. Al giocatore pare essere interessato non solo il Grosseto, ma anche Pianese, Prato e Livorno. Anche alcune società di Lega Pro lo stanno monitorando. Ovviamente dalla casa biancorossa, dove il direttore generale Filippo Vetrini sta lavorando, non arriva, al momento, alcun segnale o dichiarazione ufficiale, come vorrebbero i tifosi, ed è giusto che sia così considerando che c’è tutto il mese di giugno per completare eventuali trattative e muoversi prima del tempo potrebbe rivelarsi controproducente e favorire la concorrenza. Il nome di Zini si aggiunge a quello di Fabrizio Lo Sicco, centrocampista classe ’91, che con il Pineto ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia. Per Lo Sicco, però c’è anche l’interessamento anche del Follonica Gavorrano.