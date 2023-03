Solo la jella ferma il Cp Lodi vince nella coda

Il Cp Edilfox s’arrende al Wasken Lodi nella semifinale di Coppa Italia al termine di una gara straordinaria, risolta ai supplementari, dopo che i due tempi regolamentari si sono conclusi sullo 0-0 per merito di due difese attente, che non hanno concesso un centimetro agli avversari. I lombardi sono riusciti a guadagnarsi la finale grazie a un lampo improvviso nel primo tempo supplementare, prima di arrotondare nell’ultimo minuto con l’ex Fantozzi e una punizione di prima. Nel primo tempo parte meglio il Lodi, che tiene maggiormente il pallino del gioco e costringe i biancorossi a chiudersi in difesa. Con il passare dei minuti, però, il Grosseto si riorganizza. Al 15’ ci vuole però una super parata di Grimalt per fermare Mount, servito da Nacevich, Faccin poi tira sulla traversa il rigore e Grimalt intercetta una punizione di prima di Saavedra. Secondo tempo giocato alla pari. Il risultato non cambia e le due squadre vanno ai tempi supplementari. Dopo appena trenta secondi il Lodi trova l’episodio: il passaggio dalla sinistra viene raccolto con una deviazione al volo di Faccin, appostato sul palo alla sinistra di Menichetti. Negli ultimi cinque minuti Najera viene fermato da Menichetti che gli chiude lo specchio. La gara si scalda nell’ultimo minuto: De Oro e Saavedra vanno vicini all’1-1, ma Fantozzi colpisce in contropiede. A quattro secondi dalla fine arriva anche un immeritato terzo gol, segnato da Najera con un tiro diretto, concesso per un fallo di Franchi.