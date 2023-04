Sangiovannese-Grosseto Oggi il giudice decide

Grande attesa per la decisione che, oggi, il Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti prenderà in riferimento alla partita fra Sangiovannese e Grosseto il cui risultato (1-1) non è stato ancora omologato. Inutile fare ogni previsione. Passando alle cose concrete ieri i biancorossi sono tornati ad allenarsi al "Palazzoli" in vista della trasferta che giovedì vedrà il Grifone impegnato sul campo di Civita Castellana (inizio alle 15) contro la Flaminia per il match valevole per la tredicesima giornata del girone di ritorno. A questo proposito la società biancorossa ha messo a disposizione , gratuitamente, un pullman per i tifosi che intendono seguire la squadra. Le iscrizioni sono gestite dal Club Portavecchia. I biglietti per assistere alla gara sono acquistabili on line al prezzo di 12 euro sul sito www.postoriservato.it o direttamente alla biglietteria dello stadio nel giorno della gara. Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi a Fabio Buglieri 3921675393 o a Sandro Serravalle 347 5159016. A questo punto c’è poco da dire: la parola spetta soltanto ai giocatori in campo. Quando mancano cinque giornate ala termine (Flaminia, Terranuova Traiana, Ghiviborgo in trasferta, Tau Calcio e Pianese in casa) ricordiamo la classifica medio-bassa: Ponsacco 34, Ostiamare 33, Tau Calcio 32, Orvietana 31, Grosseto 31, Città di Castello 30, Trestina 30, Terranuova Traiana 27, Montespaccato 27. Le ultime due classificate retrocedono direttamente in Eccellenza.