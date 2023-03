Ribolla e Montieri, punti pesanti

Venticinquesimo turno in Seconda categoria col derby del girone C. A Ribolla arriva il Montieri: di fronte due formazioni in piena lotta salvezza, separate da un solo punto.

Nel girone D invece l’Argentario ospita il Caldana per riprendere la propria corsa: i quattro punti di vantaggio non possono far dormire sonni tranquilli alla formazione di Berni, visto che dietro il Manciano sarà a Castell’Azzara col coltello tra i denti per inseguire gli argentarini. Il Sorano ospita invece lo Scarlino, cliente mai facile. In ottica salvezza, la Nuova Grosseto, ultima in classifica, proverà a fare sua la posta in palio contro la Virtus Amiata, squadra che lotta per uscire dai playout. San Quirico di Sorano che invece sarà a Cinigiano nel tentativo di muovere la propria classifica. Stesso obiettivo per l’Alberese impegnato in casa col Marina. Il programma: girone C, Ribolla-Montieri; girone D, Alberese-Marina, Argentario-Caldana, Campagnatico-Roccastrada, Castell’Azzara-Manciano, Cinigiano-San Quirico, Santa Fiora-Rispescia, Nuova Grosseto-Virtus Amiata, Sorano-Scarlino.