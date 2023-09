"Pronti ad ogni difficoltà"

Dopo mille ipotesi, finalmente, è arrivato il girone più "naturale" per il Grosseto, quel girone "E" a 18 squadre con quindici toscane e tre umbre. Si profila una stagione molto interessante per la qualità delle squadre. Anche se non sarà facile. La prossima settimana sarà reso noto il calendario. "Ce lo aspettavamo questo girone – dice mister Vitaliano Bonuccelli –, per cui non è una sorpresa. Noi non ci nascondiamo: partiamo per cercare di vincere il campionato. Altre favorite sono Follonica Gavorrano, Livorno, Pianese e San Donato". Soddisfatto per la composizione del girone anche il presidente Antonio Fiorini. "Finalmente conosciamo gli avversari che dovremo affrontare per meritarci la categoria superiore. E’ banale commentare che è un girone affascinante, ma difficile con molte tradizionali rivali ed agguerrite che sicuramente avranno stimoli ulteriori giocando contro di noi. Personalmente non mi dispiace trovarmi di fronte le altre toscane piuttosto che avversarie sconosciute fra le quali può esserci sempre la sorpresa che stravolge le previsioni della vigilia. La squadra è forte abbastanza da non temere nessuno in questa categoria e domenica potremo avere una conferma misurandoci con una squadra di qualità". E domenica prima sfida "vera" in casa della Pianese per il primo turno di Coppa Italia.

P.P.