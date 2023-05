Paparozzi, passione e professionalità. Adesso è fischietto nazionale

Simone Paparozzi è un nuovo arbitro nazionale di beach soccer. Il fischietto maremmano ha svolto al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia il corso di qualificazione per arbitri di beach soccer risultando tra i migliori durante i quiz regolamentari e nelle prove atletiche. Grande soddisfazione per l’arbitro nato a Grosseto il 14 settembre 1986, attualmente in forza alla sezione AIA di Grosseto del presidente Luca Furzi e al Cra Toscana presieduto da Tiziano Reni. Paparozzi ha frequentato il corso arbitri nel 2006 e dopo le categorie provinciali, nel 2007 fa il suo esordio come direttore di gara regionale. Nel 20092010 arriva ad arbitrare nel campionato di Eccellenza Toscana e dal 2008 al 2012 dirige più di 60 incontri. Poi viene designato in più di 20 gare del campionato di Eccellenza raggiungendo il nono posto in graduatoria e risultando con orgoglio e rammarico il primo degli esclusi per il passaggio in serie D. Durante la stagione 20132014 parte come uno degli assistenti favoriti della regione al passaggio in serie D. Viene designato in più di 40 gare tra campionato di Eccellenza e quello di Promozione. Dopo una pausa lunga 10 anni, all’età di 35 anni, Luca Furzi che lo invita a rientrare per dare una mano alla sezione. Nel gennaio 2022 supera nuovamente il corso arbitri. Riparte e riesce a raggiungere le migliori partite del campionato di Eccellenza. Alla soglia dei 37 anni ecco la sua seconda occasione: studia, si allena e partecipa al corso di qualificazione per diventare arbitro nazionale di beach soccer superandolo con successo.