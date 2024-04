Pallamano, le finali per la serie A2. Grosseto sfida il Medicea al palasport

Il Grosseto Handball si gioca il salto in A2 di pallamano. I maremmani approdano alle final four promozione da primi della classe nel torneo di serie B maschile. Una stagione unica per la Solari Grosseto Handball che in questa annata è stata protagonista assoluta del Campionato di Serie B Maschile prendendosi la scena meritata, forte di un roster rodato, sperimentato, finalmente maturo per il salto di qualità, da troppi anni rimandato. Sotto la guida di due tecnici di livello come Daniele Radi e Marco Capitoni, la squadra ha saputo imporsi contro tutte le antagoniste. Con l’ultima avvincente vittoria casalinga, contro Medicea Handball i grossetani hanno chiuso la stagione regolare primi. Ora le finali che saranno giocate proprio a Grosseto, presso il palasport di via Lago di Varano, nelle giornate del 4 e 11 maggio: date in cui si terranno rispettivamente le semifinali e le finali. Una stagione sin qui da incorniciare per la società del capoluogo maremmano.