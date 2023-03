Nuoto Grosseto Grandi prestazioni

Pioggia di titoli toscani ai campionati di nuoto giovanili per la Società Sportiva Nuoto Grosseto. Si sono svolti nella piscina comunale di Livorno di Bastia i Campionati regionali di nuoto di categoria dove la Sportiva Nuoto Grosseto ha partecipato con 20 atleti.

Ottimi risultati per il gruppo allenato dai tecnici Alessandro Varani e Alessandro Del Bottegone, che hanno ottenuto svariati piazzamenti e miglioramenti cronometrici. In particolare da segnalare le prestazioni di Alice Paioletti, che si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale in tre gare: 200 dorso, 100 e 200 stile libero, raggiungendo anche un secondo posto nei 200 misti. Paioletti, anno di nascita 2010, al suo primo anno nel gruppo Categoria, ha così ottenuto ben 5 pass in diverse specialità per l’accesso ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione giovanile di nuoto più attesa dell’anno. Ottime prestazioni anche per Michele Dambra, anno 2006, che vince e si conferma campione regionale nelle distanze dei 400, 800 e 1500 stile libero, ottenendo anche un terzo posto nella distanza più veloce dei 200 stile libero.

Al palmares di medaglie vanno aggiunte anche quelle di Andrea Lucarelli, anno 2008, che ottiene un secondo posto nei 200 farfalla e un terzo posto nei 100 dello stesso stile. In attesa dei Criteria Nazionali, che si svolgeranno nello stadio del nuoto di Riccione dal 31 marzo al 5 aprile, alcuni degli atleti della Nuoto Grosseto, fra cui Dambra, Lucarelli e Matteo Rossi, anno 2009 e al suo primo anno nel primo gruppo Categoria, ma anche Matilde Giovi, anno 2009, atleta che ha già partecipato ai Criteria lo scorso anno ma che per problemi fisici non ha potuto esprimere il suo massimo ai Campionati Regionali appena passati, gareggeranno ancora con l’obiettivo di conseguire i tempi utili alla partecipazione alle Nazionali. Giacomo Pietrini, anno 2003, veterano e atleta di punta della Nuoto Grosseto ma tesserato Olimpic Nuoto Napoli, già qualificato per gli eventi nazionali, parteciperà ai Campionati Regionali Campani.