Nshimirimana non lo ferma nessuno Campione mondiale di mezza maratona

Joachim Nshimirimana campione del mondo master di mezza maratona a Torun in Polonia. Ennesimo capolavoro dell’atleta maremmano della Track&field master Grosseto che aggiunge ad una carriera prestigiosa il secondo titolo iridato, stavolta nella categoria M50, correndo in una giornata fredda e piovosa la mezza maratona in 1h10’09’’ precedendo il polacco Konieczny e il portoghese Figueireido. Grandissima soddisfazione nella società grossetana e per il tecnico Gianni Natale dopo la doppietta negli europei 2022 di cross e mezza a Braga e Grosseto. Prossimo impegno la maratona di Praga del sette maggio. In totale sono quattro le medaglie per la T&F in questa rassegna internazionale , oltre a l’oro individuale anche tre medaglie d’argento nelle classifiche per nazioni. Podio più importante di sempre per Gabriele Lubrano, secondo per team M45 insieme al compagno di squadra Nshimirimana e a Torresani dell’Atletica Paratico dietro alla Polonia con l’Irlanda terza. Lubrano, che ha gareggiato da M45 perché a livello mondiale viene considerata l’età compiuta, ha corso forte in 1h13’45’’ chiudendo con un importante sesto di categoria.

Più sfortunato il terzo grossetano in gara, Michele Checcacci, che partecipa solo per onorare l’evento dopo i problemi fisici delle ultime settimane chiudendo trentesimo M40 in 1h24’14’’ al quarto posto. Soddisfazione come sempre anche dalla marcia dove Marco Giachetti conquista l’argento a squadre M40 nella 10km su strada. L’atleta conclude quinto M45 con un super 50’06’’ a pochi secondi dal record toscano.