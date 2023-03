Nei recuperi 3 punti per Manciano e Castiglionese

Sorridono Manciano e Castiglionese, rispettivamente nei recuperi di Seconda e Terza categoria. E’ stato un mercoledì intenso per i campionati dilettantistici maremmani, oramai in dirittura d’arrivo. In Seconda categoria era in programma il recupero della venticinquesima giornata del girone D di Seconda categoria, dove c’è stata la vittoria per 1-0 del Manciano sul campo del Castell’Azzara. Il team di Ercolani, grazie al gol di Raffaelli, ha ottenuto tre punti pesantissimi rimanendo così in scia alla capolista Argentario distante ora 4 punti, mettendo comunque pressione ai primi della classe con una vittoria non semplice su un campo da sempre difficile. Nel recupero di Terza categoria, analogo risultato. Si è disputato a Roccatederighi il recupero della venticinquesima giornata, dove l’Alta Maremma ospitava la Castiglionese. Quest’ultima formazione ha vinto 1-0 fuori casa grazie al gol di Marinai che rilancia il team allenato da Linicchi e Loffredo, attualmente al terzo posto in classifica con 52 punti, distante due lunghezze dal duo di testa composto da Marsiliana e da Maglianese. Per la vittoria finale si prospetta quindi una interessantissima volata a tre.