L’Invicta ospita la Pallavolo Certaldo. Serve il riscatto dopo l’ultimo stop

Nona giornata della fase playoff di serie D maschile di volley e l’Invicta prova a rialzare la testa.

Dopo la sconfitta sul campo di Arezzo, la formazione allenata dai tecnici Fabrizio Rolando ed Auro Corazzesi, inserita nel girone C playoff, oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto ospita la Pallavolo Certaldo.

Appuntamento casalingo dunque per la giovane formazione grossetana che, dopo otto partite, occula la sesta in classifica con 9 punti.

Un bottino probabilmente sotto alle attese per i grossetani che forse sono arrivati a questo finale di stagione un po’ troppo "scarichi" visto come molti elementi della rosa giocano tra serie D, Under 19 e Under 17.

Stasera i grossetani saranno opposti alla buona formazione di Certaldo che ha 11 punti ma che pare essere alla portata.

Servirà colmare le lacune delle ultime uscite, soprattutto al servizio ed in ricezione, dove l’Invicta ha mostrato di faticare un po’ troppo nelle ultime uscite.

Ecco il programma completo della giornata: Migliarino Volley-Volley Arezzo, Cascine Volley Empoli-Polisportiva Savinese, Invictavolleyball-Pallavolo Certaldo, Borgo Rosso Volley-Zona Mazzoni.

La classifica dopo otto incontri: Migliarino Volley 20, Volley Arezzo 17, Polisportiva Savinese 15, Pallavolo Certaldo 11, Cascine Volley Empoli 10, Invictavolleyball 9, Zona Mazzoni 6, Borgo Rosso Volley 5.