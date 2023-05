Le Under 13 al quarto posto in Coppa

La formazione under 13 della Gea chiude al quarto posto la Final Six di Coppa Toscana che si è svolta al Palasport di Figline e Incisa. Le ragazzine di Giovanni Porri, battute in semifinale dalla Cmb Valdarno (in finale ha superato Pistoia), si sono arrese nella finale e terzo e quarto posto contro la Virtus Siena (42-37), al termine di una partita appassionante, ben giocata dalle grossetane, che si è risolta solo dopo la disputa di un tempo supplementare. Le biancorosse si sono aggiudicate due tempini, sono andate sopra di cinque lunghezze a fine terzo, ma sono state raggiunte a fine quarto e hanno ceduto solo nelle battute finali. Logica la soddisfazione della società per un piazzamento di prestigio, al termine di una stagione che ha mostrato una bella crescita di tutto il movimento femminile.

GEA: Mema, Apicella 9, Grilli, Marconi, Giorgi, Manganelli 2, Diacene, Bisanti 2, Pepi 15, Della Valle, La Marca, Mazzi 9.