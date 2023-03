La Gea di Porri si sbarazza del Viareggio

Il team di Porri chiude la prima fase del campionato Under 13 con un blitz a Viareggio (47-13). Una partita che fin da subito ha mostrato la superiorità delle bimbe di Giovanni Porri. Il quintetto biancorosso ha chiuso il primo quarto sul 13-0 ed è andato al riposo con un chiaro 19-2. Nella ripresa la Gea ha allungato fino a chiudere con 33 lunghezze di vantaggio. Le giovane atlete grossetane proseguono così la loro crescita. Matilde Pepi, che ha chiuso a 16 punti, non è più sola a mettere in difficoltà le difese avversarie e di partita in partita prendono fiducia nei loro mezzi le altre giocatrici in rosa. La prima fase della stagione si chiude così un bottino di sei vittorie che può essere accolto con soddisfazione dal presidente David Furi e dallo staff tecnico. Gea U13: Mema, Apicella 9, Grilli, Marconi 8, Giorgi 2, Manganelli 4, Diacene 2, Bisanti 6, Pepi 16, Mazzi. All. Giovanni Porri.