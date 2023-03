La Gea a Montemurlo Trasferta ostica

Dopo la sofferta vittoria di mercoledì contro la Cestistica Audace Pescia per 67-65, la Gea Basket Grosseto torna oggi in campo. La formazione di serie D allenata da coach Marco Santolamazza alle 18.30 sarà sul campo dei Lions Montemurlo Basket per la decima giornata del girone di ritorno.

I grossetani hanno 10 punti in più in classifica dei padroni di casa, ma le assenze e le difficoltà in trasferta dei biancorossi potrebbero dare sorprese in termini di risultato. A Montemurlo, dove si giocherà a porte chiuse per la squalifica del campo, per la Gea, che ha conquistato solo sei punti lontano da casa, è obbligatorio vincere per non perdere contatto con le formazioni di testa. I pratesi, battuti all’andata per 78-65, in questa stagione si sono espressi meglio in trasferta che in casa, dove hanno vinto solo tre delle dodici gare disputate. Il coach Marco Santolamazza, però, non si fida.

"Montemurlo è solitamente un campo caldo e il fatto che si giochi a porte chiuse depone sicuramente a nostro favore – spiega coach Marco Santolamazza –. Il problema è che i locali giocano con la testa libera, non avendo ormai nessun problema di classifica e giocheranno da qui alla fine per far più punti possibili. E’ vero che sono più pericolosi in trasferta, ma vanno tenuti nel giusto rispetto. Noi dobbiamo ripartire dall’ultimo ottimo quarto con il Pescia, servirà il giusto approccio la gara, consapevoli che se vogliamo continuare a lottare per il terzo posto non dobbiamo più sbagliare. La prossima settimana ci aspetta la trasferta di Valbisenzio e sarebbe importante allo scontro diretto con Valdicornia a 36 punti".

Il tecnico della Gea dovrà fare a mano del pivot Mattia Ricciarelli, vittima di una distorsione alla caviglia, mentre non viene recuperato nessuno degli infortunati. I convocati: Canuzzi, Bambini, Morgia, Furi, Simonelli, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Piccoli.

E’ stato rimandato invece al prossimo 11 aprile l’incontro tra Gea Grosseto e Pallacanestro Firenze, valido per la seconda di ritorno della poule salvezza di serie C femminile, previsto originariamente per oggi in via Austria.