Invicta, ultima fatica Trasferta a Modena

Penultimo turno di campionato per l’Invicta allenata da Fabrizio Rolando che non ha più niente da chiedere al campionato.

La formazione maschile senior della società del presidente Andrea Galoppi, oggi alle 18, giocherà a Modena la venticinquesima giornata di B. Appuntamento sul campo del Villa d’Oro Modena per i grossetani che, col ko del turno precedente, hanno messo via le speranze di poter accedere ai playoff, dopo che nell’ultimo mese era arrivato un filotto di vittorie che aveva ridato sprint ai grossetani. Emiliani quinti in classifica e con tutte le carte in regola per partecipare alla post season, grossetani che dopo una primavera positiva sono però mancati nello scorso fine settimana, gettando al vento diverse opportunità per vincere e rimanere in corsa playoff. Adesso il discorso è chiuso. E Pellegrino e compagni oggi scenderanno in campo per mettersi alla prova contro un avversario di livello, ma comunque abbordabile. O meglio, al pari dei maremmani, a cui mancano tutti quei punti di novembre e dicembre per colpa di malattie e infortuni. Sarà una sfida che si preannuncia intensa tra due buone formazioni.

Il programma della giornata: Imballplast Arno 1967-Modena Volley, Edotto Rossi Ascensori-Volley Club Orte, Italchimici Foligno-Kabel Volley Prato, Villa d’Oro Modena-Invictavolleyball, Ecosantagata Civita Castellana-Gruppo Lupi Pontedera, Sir Safety- Moma Anderlini Modena, Tomei Livorno-Lupi Santa Croce. La classifica: Ecosantagata Civita Castellana 62, Imballplast Arno 1967 61, Lupi Santa Croce 53, Edotto Rossi Ascensori 45, Villa d’Oro Modena 45, Kabel Volley Prato 42, Gruppo Lupi Pontedera 42, Invictavolleyball 41, Volley Club Orte 35, Italchimici Foligno 24, Tomei Livorno 23, Modena Volley 18, Moma Anderlini Modena 9, Sir Safety 4.