Invicta, c’è il Foligno Match da vincere

Seconda gara casalinga di fila per l’Invicta che punta dritto al successo pieno. Sedicesimo turno di campionato per la serie B maschile di volley.

Oggi alle 17 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto il sestetto del coach Fabrizio Rolando ospita l’Italchimici Foligno, formazione che lotta per la salvezza e che è appena sotto alla formazione grossetana. Dopo essere tornati al successo la scorsa settimana, i ragazzi di Rolando oggi tornano in campo per il secondo match consecutivo davanti al proprio pubblico, contro un avversario alla portata. Il divario in classifica parla di 9 punti, ovvero una discreta disparità tra le due formazioni, con i maremmani che, quindi, partono con i favori del pronostico. Dopo aver ritrovato Pellegrino (rientrato in campo proprio domenica dopo diverse settimane fermo ai box) e il resto degli infortunati, ora in casa Invicta c’è la necessità di rimanere a distanza rispetto alla zona rossa della classifica, in quanto risalire la china e puntare alle prime posizioni oramai sembra un obiettivo sfumato. All’andata la squadra allenata da Rolando si impose 3-1, a dimostrazione del divario tra le due compagini. Prima del trittico casalingo il tecnico aveva detto che sarebbero state tre sfide con tre formazioni che lottano per salvarsi, da vincere tutte e tre per blindare la conferma della categoria. La giornata: Lupi Santa Croce-Kabel Volley Prato, Imballplast Arno-Ecosantagata Civita Castellana, Moma Anderlini Modena-Volley Club Orte, Invictavolleyball-Italchimici Foligno, Tomei Livorno-Gruppo Lupi Pontedera, Edotto Rossi Ascensori-Villa d’Oro Modena, Sir Safety-Modena Volley. La classifica: Ecosantagata Civita Castellana 40, Imballplast Arno 37, Lupi Santa Croce 36, Villa d’Oro 31, Gruppo Lupi Pontedera 29, Kabel Volley Prato 29, Edotto Rossi Ascensori 26, Volley Club Orte 26, Invictavolleyball 24, Italchimici Foligno 15, Tomei Livorno 13, Moma Anderlini Modena 6, Modena Volley 3, Sir Safety 0.