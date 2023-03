Il Lido Oasi è scatenato: per il primo posto matematico adesso manca pochissimo

Manca solo la matematica al Lido Oasi per laurearsi campione del campionato di calcio a 7 Over 35. Il team inanella il 12° successo in altrettante gare con un tennistico 6 a 1 inflitto al Professione Casa. Sono i fratelli Falciani a dare il là all’ennesima vittoria, con Cozzolino e Fantacci a completare l’opera. Chi tiene ancora una piccolissima porta aperta è il Finanzia & Friends, con le doppiette di Ottobrino e Hasnaoui a determinare il 5 a 3 sull’Health Lab di Cannatella, anche se la capolista è distante ben 11 punti (ma con una gara in più disputata). Infine, tornano al successo i Veterani Sportivi, con il solito Spampani a capitanare la squadra con i suoi gol e le sue prestazioni: 4 a 2 sul Ristorante Il Veliero, in cui si mette ancora in evidenza il bomber Stefano Schiano (doppietta per lui).

Prima giornata di ritorno per i campionati di calcio a 5. In Prima Divisione regna l’incertezza, con almeno cinque squadre che possono ambire al titolo. Una di queste è la Pizzeria Ballerini che ha superato per 6-5 la capolista Atletico Barbiere, raggiunta ora in vetta dallo Sporting Talamone vittorioso nel big match contro l’Fc Bascalia, in cui brilla il talento cristallino del giovanissimo Bojinov (classe 2006). L’esperienza e la qualità dei vari De Luca, Falciani e Frulletti scrive però un 7 a 6 che mette le ali ai ragazzi di Valentini. In ascesa anche le quotazioni del Muppet Etrusca Vetulonia, con la coppia Stefanini-Briaschi a comandare le operazioni nell’8 a 5 contro I Rigattieri Cdp (Martellini 4), con Fabbri e compagni che accorciano a -2 dalla vetta, mentre in chiave salvezza ottimo successo per il Montalcino, particolarmente pimpante.