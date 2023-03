Il Grosseto batte l’Uyss New York e va agli ottavi della Viareggio Cup

Un Grosseto efficace e divertente passa agli ottavi di finale della Viareggio Cup dopo aver superato per 2-0 allo "Zecchini" l’Uyss New York, apparso ben poca cosa. La Banda Filarmonica Città di Grosseto suona gli inni nazionali prima dell’inizio della gara. Al 29’ il Grosseto passa in vantaggio. Capitan Rotondo è protagonista di un’azione prolungata, subisce dei falli, ma resiste in un primo momento; poi viene atterrato in area e per il direttore di gara è calcio di rigore. Batte lo stesso Rotondo che insacca. E dopo un minuto il Grosseto perviene al raddoppio grazie a una rete realizzata da Veronesi, con un colpo di testa, su angolo calciato da Moscatelli. Poco dopo il match viene sospeso per alcuni minuti a causa di uno scontro fortuito tra Generali e Napolitano: il difensore statunitense rimane a terra ed è necessario l’intervento del medico. Poi deve lasciare il campo e viene richiesto l’intervento dell’ambulanza per il trasferimento all’ospedale. In avvio di rpresa il Grosseto va subito in attacco e il vivace Generali, dopo uno slalom, impegna a terra il portiere americano che devia la sua conclusione. Gli americani si fanno vedere al 54’ con Perez il quale con un tiro dalla lunga distanza manda la sfera a colpire la traversa della porta difesa da Di Bonito. Il Grosseto replica subito dopo, ma De Dominicis, da poco entrato, sbaglia la più facile delle occasioni tutto solo davanti al portiere avversario. Poi girandola di sostituzioni: sei per parte.

GROSSETO: Di Bonito, Battistoni (84’ Affabile), Arrigucci, Cipollini (84’Amaddii), Fralassi, Generali (69’ Veglianti), Moscatelli (54’Borro), Passalacqua, Presicci (69’ Camarri), Rotondo (54’ De Dominicis), Veronesi. A disp: Nadalin, Arzilli, Curini, Turbanti, Zarone. All. Corti.

UYSS NEW YORK: Tommasino, Ferratovic, Pera (72’ Tarallo), Sacino (1’ st Alarcon), Napolitano (39’ pt Di Maggio 72’ Lo Monaco), Goemaga (39’ pt Golosovker), Russo, Marseille, Perez, Arrigo (1’ st Mannino), Abad. A disp: Yuhstincic, Zsarra, Zlobinsky, Mccole. All. Roros.

Arbitro: Macchi di Prato, assistenti Ballotti e Ferretti.

Reti: 29’ pt Rotondo (rig), 30’ pt Veronesi.

Note: angoli 4-0 per il Grosseto. Recupero: 3’ pt e 4’ st. Spettatori 300.