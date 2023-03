Il Grifone decimato sfida l’Ostiamare

La presenza di due juniores nazionali (Cipollini e Passalacqua) nella lista dei convocati è la dimostrazione delle difficoltà che mister Cretaz (cinque squalificati) ha incontrato in vista del match, ci sembra superfluo definirlo di vitale importanza, che oggi, inizio alle 14,30, il Grosseto (29 punti) deve affrontare ospitando sul campo neutro di Montalto di Castro e a porte chiuse, l’undici biancoviola dell’Ostiamare (30 punti). Quando mancano otto giornate alla conclusione di questo "sconvolgente" campionato per il Grifone torna la classica definizione che "restano otto finali da affrontare". Anche se la società del patron Lamioni ha fatto e sta facendo il possibile dal punto di vista dirigenziale, tuttavia, a questo punto gli unici che possono raddrizzare le sorti del Grifone sono i giocatori che scendono in campo e che con la loro qualità ed il loro attaccamento alla maglia devono dimostrare di essere più forti rispetto ad ogni avversità e, soprattutto, devono dimostrare di avere un comportamento più che sufficiente per tutto l’arco della gara: non c’è più tempo né spazio per commettere errori. Bisogna allontanarsi dalla zona playout. Il Grosseto, in silenzio stampa, da alcuni giorni è in ritiro a Montalto dove mister Cretaz sta cercando di trovare lo schieramento migliore per la sfida odierna. I convocati: Cirillo, Nannetti, Bruni, Bruno, Cipollini, Messini, Moscatelli, Passalacqua, Veronesi, Battistoni, Carannante, Diambo, Giustarini, Pasciuti, Aleksic, Cesaroni, Gomes, Rotondo, Scaffidi. Arbitro Boiani di Pesaro.