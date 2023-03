Il Grifone cerca punti Due bus di tifosi al seguito

Oggi per l’undicesima giornata del girone di ritorno il Grosseto è atteso dal derby in casa della Sangiovannese con inizio alle 14.30. Una gara che ha un significato particolare per i biancorossi di mister Cretaz i quali, dopo le ultime deludenti prestazioni ed in una posizione di classifica assai delicata, sono chiamati ad una prova di orgoglio.

La società biancorossa, ancora in silenzio stampa, punta molto su questa partita. Uscire dallo stadio "Fadini" con una vittoria vorrebbe dire rilanciare il Grifone verso posizioni più tranquille oltre a riportare un po’ di serenità in tutto l’ambiente.

Anche oggi i biancorossi potranno fare affidamento al supporto e all’incitamento dei propri tifosi grazie anche ai due pullman messi a disposizione, gratuitamente, dalla società biancorossa. L’allenatore Cretaz può disporre di tutti i giocatori ad accezione dello squalificato Ciolli e con molta probabilità schiererà il 3-5-2 con Nannetti tra i pali, Ferrante, Bruni, Bruno sulla linea difensiva e con Cretella, Pasciuti, Diambo nella zona centrale del campo e con Crivellaro e Moscatelli esterni; Giustarini e Gomes in avanti. Oppure potrebbe optare per un’altra soluzione con Gisutarini trequartista e Gomes e Aleksic in avanti. Le soluzioni , però, dovranno teneree conto degli under. Dirige il match una terza isolana.