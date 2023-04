Il Grifone affronta il Tau Oggi è vietato sbagliare

Il Grosseto, oggi, non può sbagliare: contro il Tau Calcio Altopascio sono "obbligatori" i tre punti se il Grifone vuole raggiungere l’obiettivo della salvezza quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Non sono giustificabili attenuanti di nessuna natura: chiunque scenderà in campo dovrà dare il massimo. "Se quella contro la Flaminia era la partita dell’anno– afferma mister Cretaz – quella con il Tau lo è ancora di più. Affrontiamo una avversario forte e temibile con un allenatore importante, fuori di categoria. Loro attueranno una fase difensiva con pericolosi contropiedi e noi dovremo stare attenti a non essere troppo vulnerabili. Ripeto: per noi si tratta di una gara vitale". "Qualche giocatore ha accusato dolori provocati dal virus che sta circolando – prosegue il mister –. Comunque nessun lamento: chi sarà chiamato sarà all’altezza della importanza della partita". Carannante squalificato, Bruno è pronto al rientro, mentre Aleksic dovrebbe stare fuori. "Sarà un 3-5-2 contro un 3-5-2 – è ancora Cretaz che parla – ma se ci saranno variabili in corso sarà necessario cambiare gli assetti tattici. Comunque tutto può accadere e sarà una battaglia a viso aperto. Speriamo di non prendere gol su palle inattive. Dobbiamo limitare i regali con la lotta e con il sacrificio". Inizio alle 15 al "Lotti" di Poggibonsi a porte chiuse: arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro. Fuori dallo stadio i tifosi maremmani non faranno mancare il proprio sostegno.