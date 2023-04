Il Follonica Gavorrano "stecca" nel finale

Beffa finale per il Follonica Gavorrano che impatta ancora 1-1 in casa contro il Mobilieri Ponsacco. La formazione di mister Bonura gioca e crea occasioni, ma non chiude i conti. Il Mobilieri Ponsacco sfrutta una delle poche palle gol e trova il pari nel finale. Termina così sull’1-1 una gara che sembrava in controllo, almeno fino all’episodio dell’espulsione del capitano dei minerari a un quarto d’ora dalla fine. Pronti via e la prima occasione per i biancorossoblù arriva dopo 25 secondi, con Lorusso che controlla in area e si gira per calciare verso la porta. La sua conclusione è debole e termina tra le braccia del portiere. Al 5’ bella occasione per Macchi, che riceve palla da Souare al limite dell’area e calcia verso la porta, trovando però il palo alla destra del portiere. Al 13’ biancorossoblù in vantaggio. Azione funambolica di Souare sulla destra e palla al bacio per la testa di Pino (nella foto) che da posizione vantaggiosa mette la palla in rete. Al 32’ Dierna sfiora il clamoroso autogol su un cross proveniente dalla sinistra, con la palla che termina sulla traversa. La ripresa si apre con l’occasione d’oro per la testa di Khribech al 50’: il cross di Souare è al bacio, ma il numero 10 non riesce a trovare la porta. Lorusso prova il tiro a giro al 55’, non inquadrando lo specchio. Al 62’ Pino sciupa un’altra clamorosa occasione. Al 72’ però Lorusso ha un’altra buona palla che però spara alta sopra la traversa. Al 76’ l’arbitro espelle Dierna per doppia ammonizione. Al 93’ arriva il gol di Mencagli, che sfrutta un’uscita a vuoto di Ombra.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Pino (91’ Poli), Origlio, Khribech (77’ Monticelli), Lorusso (82’ Lepri), Souare (73’ Diana), Macchi, Barlettani (66’ Mininno), Ampollini. All. Bonura.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi (86’ Regoli), Lici, Fratini, Martucci, De Vito, Bardini (66’ Carli), Bellucci (30’ Marcucci), Nieri, Remorini, Mencagli. All. Bozzi.

Reti: 13’ Pino, 93’ Mencagli.