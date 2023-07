Il Castiglione Under 13 trionfa in Spagna

Prestazione convincente degli Under 15 del Villa Croci Bsc Grosseto. I biancorossi, nel primo turno playoff vincono in trasferta per 12-6 contro i pari età del Livorno. "Sono soddisfatto – commenta Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto Under 15 – della prestazione corale della squadra. Abbiamo disputato una gara ottimale in fase difensiva e le tante valide in battuta, siglate soprattutto da Risico, Dragoni, Porto e Orlandini, ci hanno permesso di mettere le cose in chiaro fin dall’inizio". Il prossimo appuntamento sarà quello di sabato , sul diamante di Castiglione della Pescaia, per la finale playoff contro gli Etruscan fighters Ymca. "Dobbiamo continuare a lavorare – conclude Daniele Secciani – con massima concentrazione. Il match non sarà affatto semplice e dobbiamo sfruttare al meglio questa settimana di allenamenti per curare ogni minimo dettaglio".