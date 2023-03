Il Carrefour Alice tenta il colpaccio in casa Alle 18 al "Parri" c’è la sfida con il Camaiore

Il Carrefour Alice Grosseto torna in pista oggi alle 18, in via Mercurio, per misurarsi con la Rotellistica Camaiore, terza forza del campionato di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan, dopo la sonora sconfitta di Castiglione della Pescaia, in questo ottavo impegno stagionale cercheranno di riscattarsi e di migliorare la posizione di classifica, che li vede in penultima posizione con 4 punti. I convocati: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi (nella foto), Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi, Alfieri, Montomoli, Bardini. Iniziano oggi alle 15.30, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, i playoff del campionato Under 13, con il Circolo Pattinatori Tuttauto Davitti che disputano gara1 della semifinale contro il Gamma Sarzana. I ragazzi di Stefano Paghi, terzi al termine di una regular season splendida, sono motivatissimi e proveranno a conquistare un posto nelle finali nazionali. Gara 2 e l’eventuale gara 3 si disputeranno a Sarzana il 14 e il 16 aprile. La prima fase del campionato under 11 propone invece oggi alle 11 la gara tra la Rotellistica Camaiore e Cp Grosseto Papini.