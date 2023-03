Il Bbc Grosseto batte i primi due colpi: presi i lanciatori Fracchiolla e Carletti

Il Bbc Grosseto rinforza il monte di lancio Afi con due nuovi acquisti, l’italovenezuelano Gionny Fracchiolla e il destro Matteo Carletti. Fracchiolla, mancino classe 1991, è originario di Maracay in Venezuela, ma da più di dieci anni ha il passaporto italiano. Il neo biancorosso è reduce da una buona stagione di serie A con la maglia del Padova (3-0, 3.07 in 82 riprese lanciate, con 122 strike out), ultimo atto di una carriera italiana che lo ha visto indossare le maglie del Collecchio (2011), San Marino (2016) e Macerata (2020). Utilizzato dal Ct azzurro Marco Mazzieri in due incontri nel Premier 12 2015, Fracchiolla, sempre nel 2015, ha fatto un’esperienza importante con i Regensburg Legionaire nella Bundesliga tedesca con un rendimento ottimo: 8-0, 2.58mpgl, 83so in 76rl. Tra il 2012 e il 2014 ha giocato nella Dominican Summer rookie League con l’organizzazione dei Texas Rangers, chiudendo le tre stagioni con 5 vinte-4 perse, 3.53 e 95so con 89.1rl. Matteo Carletti, classe 1997 (compirà 27 anni a novembre) che nella passata stagione ha giocato in serie C, per scelta personale, ha giocato con il WiPlanet Montefiascone in serie A nel 2021 e in A2 nel 20202. "Il nostro bullpen si era impoverito con la perdita di Junior Oberto - sottolinea il direttore sportivo Filippo Olivelli - e avevamo bisogno di un lanciatore Afi di qualità. Fracchiolla è un’ottima opportunità, un giocatore esperto, reduce da un’ottima stagione, ma siamo convinti che anche Carletti possa darci una buona parte".