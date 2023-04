Il Bbc è travolgente La pioggia ferma il Bsc

Il Bbc vince, mentre il Bsc vede rinviare entrambe le gare per il maltempo. Si apre nel segno di Renzo Martini la nuova stagione del Bbc Grosseto Spirulina Becagli. Il prima base arrivato dal Bologna è salito in cattedra nella gara vinta dai ragazzi di Jairo Ramos contro la Farma Crocetta Parma per 10-0. A Biscontri e compagni sono bastate sette riprese per avere ragione di un avversario giovane, con buoni elementi, ma che non è riuscito a mettere un freno all’attacco di casa, che ha chiuso con 12 battute valide, 4 delle quali firmate da Martini, che ha dimostrato di essere veramente fuori categoria, piazzando la palla dove gli emiliani non potevano arrivare. Un esordio brillante, insomma, come si aspettava il tecnico e i tifosi, che purtroppo non hanno potuto gustare il match a causa della pioggia che al quarto ha costretto a una momentanea sospensione. Per due riprese i battitori del Bbc sono stati imbrigliati dai lanci del mancino Bigliardi, toccato in valido solo da Martini che ha toccato una secca linea al centro. Intoccabile il partente grossetano Federico Cozzolino (una sola valida concessa in 4 riprese con 53 lanci), che ha mostrato di essere già in ottima condizione. La Spirulina Becagli ha sbloccato la gara al 3° tentativo: base a Sarrocco, singolo di Tomsjansen e valide vincente di Martini che spinge l’1-0. Bigliardi elimina Herrera ma non Pizzoli che piazza una battuta nella terra di nessuno che vale altri due punti. Al quarto, dopo una breve pausa, Martini spinge a casa altri due punti, segnati da Biscontri e Tomsjansen. Nell’azione successiva arriva anche il 6-0 firmato Herrera. Il rilievo Matteo Carletti bagna l’esordio con una vittoria, mentre nella parte alta del sesto Herrera porta il settimo punto con una volata di sacrificio. La pioggia non dà tregua, ma il Bbc vuole andare sotto la doccia e al settimo chiude il match per manifesta superiorità, grazie alla volata di sacrificio di Tomsjansen, il singolo di Chelli e un lancio pazzo di Astorri, terzo lanciatore del Crocetta, che ha fatto segnare il 10-0 a Sarrocco, schierato a sinistra per l’assenza di Barcelan. Sono state rinviate per pioggia entrambe le gare tra Big Mat Bsc Grosseto e Nettuno 1945, che saranno recuperate nel weekend del 20 e 21 maggio.