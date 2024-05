Calcio Serie D: il Grosseto vince i playoff del girone E, battuto il Tau Altopascio

Grosseto, 19 maggio 2024 – Il Grosseto batte 3-0 il Tau Altopascio in casa nella finale playoff del girone E di Serie D e si congeda nel modo migliore dai suoi tifosi.

Una vittoria che non dà particolari vantaggi concretamente, ma che mette il team in pole position nell’eventualità di un ripescaggio in serie C. Dove già si trova la Pianese, che ha vinto il girone del Grosseto e che l’anno prossimo tornerà nei professionisti.

La festa del Grosseto (Foto Aprili)

Partita senza storie quella giocata allo Zecchini, in cui il Grosseto domina dall’inizio alla fine. Apre le danze Marzierli al 36’ su cross di Grasso, poi nel secondo tempo altri due gol. Entrambi sono firmati da Sacchini: uno a inizio ripresa, l’altro al 38’ del secondo tempo.

Il Grosseto coglie anche una traversa, per un risultato che dunque poteva essere anche più ampio. Poco da segnalare per quanto riguarda il Tau, che non riesce a entrare in partita e a reagire.

«Questa vittoria la dedico al patron Gianni Lamioni – dice il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini in conferenza stampa – Il Progetto Grosseto va avanti e deve ripartire dall’entusiasmo che abbiam visto stasera nello stadio Zecchini. Ringrazio tutti i settori ma in modo particolare la Curva Nord e noi siamo felici perché abbiamo visto uno stadio con 1600 presenze e tutti felici».

Il tabellino

Grosseto-Tau Altopascio 3-0

Grosseto (4-3-2-1): Raffaelli; Morelli (48’ st Russo), Saio, Cretella, Macchi; Riccobono (43’ Fregoli), Sabelli, Sacchini (39’ Violante); Grasso, Rinaldini (36’ Bensaja); Marzierli. A disp: Sclano,Giustarini, Romairone, Porcu, Nocciolini. All. Di Meglio.

Tau Altopascio (4-3-1 2): Di Biagio; Lombardo (6’st Andolfi), Meucci, Zini (36’ stNoccioli), Antoni; Bruzzo (36’ st Odianose), Bernardini, Bruno (6’ st Quilici); Manetti (13’ st Perillo); Capparella, Malva. A disp: Di Cicco, Piccini, Biagioni, Vellutini. All.Venturi.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: 36’ Marzierli (G), 1’ st Sacchini (G), 38’ Sacchini(G).

Note: Ammoniti: Sabelli (G). Angoli: 5-5. Recupero: 2’ e 4’.Spettatori: 1600.