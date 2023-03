Grosseto, pareggio Ma c’è il ricorso

Finisce con un giusto pareggio la gara tra Sangiovannese e Grosseto. Un incontro dalle mille emozioni, tre rigori fischiati e due falliti oltre a una lunga serie di cartellini gialli e rossi.

Si inizia con oltre mezz’ora di ritardo, l’arbitro non è convinto dell’altezza della porta e difatti, dopo un’accurata misurazione, serve rimettere tutto in sesto. La società di casa "scava" una fossetta sulla linea di porta e ritiene che il proplema sia superato, ma la società biancorossa contesta la regolarità e a fine gara ha presentato un reclamo.

In campo le due squadre non creano occasioni limpide almeno fino al minuto numero 35 quando, per un fallo su Boix da parte di Bruno, dal dischetto il valdarnese Sacchini mette alle spalle del portiere ospite. Nemmeno cinque minuti e altro tiro dagli 11 metri, sempre per i padroni, di casa stavolta per un placcaggio su Vanni. Dal dischetto però lo stesso numero nove calcia fuori gettando alle ortiche questa clamorosa opportunità. Finisce qui la prima frazione.

Nella ripresa la gara è senz’altro più vibrante e la prima vera emozione arriva al 22’ quando, per un doppio giallo nel giro di pochi minuti, la Sangiovannese deve rinunciare all’attaccante Vanni. La superiorità numerica crea il rigore per i biancorossi: Gomes viene atterrato da Dodaro, calcia dal dischetto ma Cipriani si fa trovare pronto. Gli sforzi vengono però premiati al 36’, pallone in area rasoterra e Giustarini appoggia comodo di piatto mancino. Finisce in pratica qui, le due formazioni muovono la classifica ma è un punto che, forse, serve poco ad entrambe.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti, Dodaro, Sacchini (45’ st Migliorini), Lorenzoni, Rosseti, Baldesi (29’ st Nannini) Atzeni (37’ st Miccoli) Vanni, Zhar, Boix (37’ st Caprio) All.: Firicano

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Carannante (34’ st Cesaroni) Cretella, Bruni, Bruno (41’ st Ferrante), Pasciuti, Diambo (7’ st Rotondo), Aleksic (18’ st Gomes), Giustarini, Battistoni. A disp: Cirillo, Veronesi, Caprioli, Moscatelli, Scaffidi. All.: Cretaz Arbitro: Gabriele Caggiari

Marcatori: 30’ pt (r) Sacchini (S), 36’ st Giustarini (G)

Note: spettatori 400 circa con 122 tifosi ospiti. Ammoniti: Bruno, Vanni, Crivellaro, Gomes, Sacchini. Espulsi il dirigente del Grosseto Faenzi e il tecnico Cretaz per proteste. Vanni (S) per doppio giallo.

Massimo Bagiardi