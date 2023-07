Grosseto, arriva il secondo Under, Saio è in casa biancorossa

In casa biancorossa è arrivato il secondo Under. Si tratta di Pietro Saio (nella foto), classe 2003, difensore centrale, con esperienza del campionato di serie D , nonostante la giovane età, avendo giocato nella squadra del Villa Valle, girone B, società in provincia di Bergamo. Nel suo curriculum, a livello giovanile, figurano Juventus, Monza e Spal. Saio è la seconda "quota" che arriva in casa biancorossa dopo l’entrata di Matteo Gianassi. "Stiamo mettendo a punto le varie caselle – afferma soddisfatto il direttore generale Filippo Vetrini – anche se il mercato degli Under è altrettanto delicato come quello degli Over. A 13 giorni dal ritiro, però, non posso che dirmi molto soddisfatto per quello che la società ha fatto fino ad oggi". Ricordiamo gli acquisti Over effettuati dal Grifone e messi a disposizione del tecnico Vitaliano Bonuccelli: attaccante Gianni Riccobono, attaccante Edoardo Marzierli, centrocampista Piergiorgio Sabelli, difensore Lorenzo Schiaroli, centrocampista Nicholas Bensaja, attaccante Damiano Rinaldini, difensore Iacopo Giuliani. A questi "nuovi" vanno aggiunti i "vecchi" Cretella, Giustarini, Bruni, Carannante e Moscatelli. Una "rosa", in attesa di essere completata, davvero di qualità e pronta a disputare un campionato d’avanguardia nonostante l’agguerrita concorrenza.