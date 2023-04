Grifone, Cretella migliora Giustarini a rischio forfait

Cretella più sì che no, Giustarini più no che sì. Soltanto stamani, al termine della rifinitura, l’allenatore Roberto Cretaz prenderà la decisione riguardante l’utilizzo dei due giocatori per la gara di domani che vedrà il Grosseto ospitare (inizio alle 15) la Pianese, a porte chiuse, sul campo neutro di Poggibonsi. Per tutta la settimana sia il centrocampista che l’attaccante non si sono allenati con il resto del gruppo, ma hanno svolto un lavoro differenziato per cercare di recuperare dopo gli infortuni. Anche quella di domani, contro l’undici amiatino, rappresenta una gara-salvezza per il Grifone quando mancano due giornate al termine (domenica ultima gara in casa del Ghiviborgo).

E’ chiaro che in questa classifica corta il Grosseto deve pensare a fare più punti possibili anche se molto dipenderà anche dai risultati delle dirette concorrenti nella corsa verso la salvezza diretta senza entrare nell’inferno dei playout. A dirigere la gara è stato designato l’arbitro Fernando Emanuel Toro della sezione di Catania; assistenti Carlo Farina di Brescia e Manuel Cavalli di Bergamo.

Intanto la Corte federale d’appello ha accolto il ricorso presentato dal legale della società, professor Mattia Grassani, per il mancato pagamento della sanzione, patteggiata con la Procura federale del 13 ottobre 2022, presidenza Salvatore Guida, riducendo l’ammenda da 13.000 euro a 8.000. La società biancorossa ringrazia lo Studio Grassani "per la solita e competente assistenza".