"Giorgio Peri": sconfitta indolore La salvezza diretta è matematica

Sconfitta indolore per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri nel campionato di serie C femminile. La formazione allenara da coach Stefano Spina ha perso 3-0 in casa (25-16, 25-22, 25-12) contro Tre Emme Vp Volley. Le grossetane nononstante la sconfitta, hanno ottenuto la salvezza diretta per le contemporanee sconfitte delle inseguitrici, e la sfida contro la Tre Emme è servita per dare spazio a qualche giovane che finora aveva giocato meno. Primo set a forti tinte delle ospiti che hanno giocato una buona pallavolo, mentre il secondo set è stato ben piiù equilibrato. Senza storia invece il terzo set.