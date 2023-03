Follonica Gavorrano Serve subito il riscatto

Dopo la sconfitta in casa del Ghiviborgo per 3-2, in cui il Follonica Gavorrano ha giocato una gara di intensità meritando forse qualcosa in più in termini di punti, i minerari tornano tra le mura amiche senza però bomber Marghegiani, bloccato da un infortunio muscolare. Avversario di turno sarà il Terranuova Traiana, squadra che occupa l’ultima posizione in classifica assieme a Montespaccato e Sporting Club Trestina.

Per il gruppo di Bonura c’è la voglia tornare alla vittoria, dopo un periodo che aveva visto i minerari conquistare tre successi di fila e sette risultati utili consecutivi, prima di capitolare nella gara di domenica scorsa. Gli avversari di turno, dal loro canto, conservano invece la speranza di uscire dalla zona calda, dato che la prima posizione utile per uscire dai play out si trova comunque a soli tre punti di distanza. Gli ospiti arriveranno a Bagno di Gavorrano con 27 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, con 24 gol segnati e 36 subìti. Altalenante dunque l’andamento degli aretini, che negli ultimi tre turni hanno prima subìto una sconfitta contro lo Sporting Club Trestina tra le mura amiche, battuto a domicilio il Poggibonsi e perso nuovamente in casa contro l’Orvietana. La formazione di Bonura, attualmente quarta, conserva ancora un notevole vantaggio sulle seste: sono 44 i punti in classifica (due sotto il Poggibonsi e due sopra il Livorno), mentre il quartetto formato da Seravezza, Flaminia, Ghiviborgo e Sangiovannese è a quota 37. L’obiettivo della formazione mineraria è però quello di guardare alle posizioni di testa per cercare di rosicchiare qualche punto nelle sette giornate che mancano per chiudere il campionato che fino ad ora vanta un bilancio di 11 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, con 41 gol fatti e 32 subìti. Il precedente contro la Terranuova Traiana allenato da Simone Calori, giocato in trasferta, è terminato con uno scialbo 0-0.