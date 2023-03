Coppa Passalacqua Sarà subito derby

Sarà il derby tutto grossetano ad aprire la quarantottesima edizione della Coppa Bruno Passalacqua. In via Adda, il 2 maggio, saranno Grosseto e Nuova Grosseto a dare il via alle danze del torneo di calcio riservato alla categoria Juniores.

Si è tenuto ieri il sorteggio dei gironi della manifestazione organizzata dal Milan Club Grosseto di Francesco Luzzetti. Tantissimi i presenti, dai rappresentati delle società, allenatori, giocatori e curiosi. Presenti anche l’assessore allo Sport di Grosseto Fabrizio Rossi, il presidente del Panathlon Grosseto Franco Rossi e la delegata provinciale del Coni Elisabetta Teodosio. Saranno sedici le società che daranno vita alla massima manifestazione giovanile calcistica che si svolgerà nel capoluogo. Dopo tre anni torna il Fonteblanda, mentre per la prima volta sarà presente il Sant’Andrea. Il palcoscenico sarà il centro sportivo "Frida Bottinelli Brogelli", casa dell’Invictasauro in via Adda. Trentuno partite, da inizio maggio a fine giugno. Quattro gironi per il torneo di calcio in notturna dedicato alla categoria Juniores, così suddivisi: Girone A: Grosseto, Nuova Grosseto, Manciano, Ribolla. Girone B: Atletico Piombino, Invictasauro, Fonteblanda, Paganico. Girone C: Atletico Maremma, Venturina, Alberese, Scarlino. Girone D: Follonica Gavorrano, Sant’Andrea, Argentario, Virtus Amiata. Il Grosseto sarà la prima testa di serie, seconda l’Atletico Piombino, terza Atletico Maremma, quarta Follonica-Gavorrano. Detentore della Coppa Passalacqua il Grosseto.

"Ogni anno è sempre una grande emozione – ha spiegato Francesco Luzzetti, patron del torneo –, dopo quasi cinquanta anni siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo di sempre". Le eliminatorie inizieranno il 2 maggio: martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5, martedì 9, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13, lunedì 15, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22, martedì 23, giovedì 25, venerdì 26, domenica 28, lunedì 29, martedì 30. Giugno: giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5, martedì 6, giovedì 8, venerdì 9. I quarti di finale si disputeranno lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 giugno. Semifinali lunedì 19 e martedì 20 giugno; la finale è prevista per venerdì 23 giugno.