"Colli di Maremma" Super Granfondo

E’ stata un successo la manifestazione di ciclismo "Granfondo Poggi di Maremma" che si è corsa nei giorni scorsi a Castiglione. Tra i partecipanti alcuni ex professionisti del calibro di Massimiliano Lelli, Stefano Casagrande, Massimo Codol e e anche il 5 volte campione del Mondo e Olimpico Juri Chechi. "Abbiamo avuto 450 iscritti – ha detto Daniele Betti, presidente del Gs Castiglionese – a cui va il mio ringraziamento personale per la correttezza dimostrata e con la speranza di aver fatto passare una giornata di divertimento e sport nei nostri meravigliosi percorsi della Maremma. Cosa più importante la sicurezza. Nessuno infatti si è fatto male se non una piccola caduta ma senza conseguenze gravi. Siamo stanchi ma felici per quello che abbiamo fatto". La società ha ringraziato gli Mbm negozio di bici Grosseto, Leonardo Gomme , Rettifiche Pugliee e Benelli Grosseto, Volchem Integratori, Cicloporomo Componentes. "Ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale sempre al nostro fianco e nelle vesti del nostro sindaco Elena Nappi – ha detto Betti – che ha premiato i classificati nelle prime tre posizioni delle numerose categorie e che nel Femminile avevamo circa 30 atlete partecipanti. Alla Wab Castiglione del supporto ai bivi con nostri volontari del Gc Castiglionese che ci hanno dato una grande mano nella logistica, ma anche alla Cri con le ambulanze a supporto. Vorrei ringraziare l’Acsi Grosseto,a Paolo Imperatore del Pedalatium Lazio, il Consorzio Enjoy Maremma Experience nelle vesti del presidente Enzo Riemma , Hotel Lucerna di Raffi Laura per aver ospitato il Campione Juri Chechi, il Bagno Granchio per la splendida Location ma ancheil Camping Village le Rocchette per aver ospitato i nostri cronometristi. Adesso l’appuntamento per il prossimo anno – chiude Daniele Betti – Insieme ai consiglieri Danilo Saletti e Davide Bagnoli stiamo mettendo in piedi la Ciclostorica che si correrà dal 12 al 14 maggio sempre a Castiglione".