Calcio Uisp: la Disperata contro il Talamone per la grande finale di campionato

Grosseto, 14 maggio 2025 – Sarà Disperata Scarlino-Talamone la finale del calcio Uisp per questa entusiasmante stagione 2024 / 2025. La Disperata supera infatti il Torniella ai calci di rigore. Una partita dalle mille emozioni, vissuta sul filo dell’equilibrio per tutti i novanta minuti.

Nei tempi regolamentari La Disperata va in vantaggio 1-0 con Ghizzoni. Poi, a dieci minuti dalla fine, il pareggio per il Torniella con Subissati. Torniella che nel primo tempo aveva avuto un paio di belle occasioni.

Aveva risposto La Disperata con un paio di conclusioni di Gentili, finite entrambe fuori. Dopo il novantesimo scatta dunque la lotteria dei rigori. Emozioni a non finire anche per i tantissimi tifosi presenti. A spuntarla è appunto La Disperata. Che giovedì 15 maggio sfida, ad Alberese, il Talamone per il trofeo. Talamone che aveva superato 2-1 il Gavorrano.

La Disperata – Torniella 6-5 (Dcr)

La Disperata: Stabile, Cannizzaro A., Giusto, Langone, Haxhini, Cannizzaro G, Duranti, Gualtieri, Grasso, Ghizzoni, Munteanu. All. Ciani. A disp Cacialli, Whade, Malinverno, Borrelli, Gentili, Leoni, Vitagliano, Ceccarelli, Romagnoli.

Torniella: Navarra, Cortecci F., Corretini, Bartoli, Subissati, Vieri, Guiggiani, Filippini, Regoli, Tronconi, Marchese. All. Neri. A disp Bossone, Cortecci A., Ceri, D’Inca, Rodriguez, Landini, Mori.