Cabella brilla all’Europeo di Paredes

Si chiude sul podio, ma sul gradino più basso, la spedizione azzurra al primo Campionato Europeo Under 23 maschile organizzato da World Skate Europe a Paredes, in Portogallo. Nell’ultima giornata di gare, gli azzurri dovevano battere l’Inghilterra per salire sul podio e lo hanno fatto vincendo per 5-2, reagendo così alle pesanti sconfitte dei giorni precedenti contro Spagna e Portogallo. Così come quella contro la Svizzera nella gara d’esordio, anche la partita con l’Inghilterra non è stata una passeggiata, soprattutto nel primo tempo. Per sbloccare il risultato c’è voluto un tiro diretto trasformato da Cabella poco prima di metà frazione. Nella ripresa, l’Italia trovava di colpo la tranquillità necessaria per imporre il proprio gioco e concretizzarlo e andava in gol con Lombardi e due volte con Cabella (scelto come Mvp della partita) nella prima parte del secondo tempo, chiudendo la partita e subendo il 5-2 soltanto nel finale. Ottima la prova di Cabella, esterno del Cp Grosseto, capocannoniere azzurro.