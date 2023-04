Firenze, allenamento dei Bianchi per le vie di Santo Spirito

Firenze, 19 aprile 2023 - I Bianchi tornano ad allenarsi a casa: questo pomeriggio, mercoledì 19 aprile a partire dalle 19, i calcianti correranno e faranno esercizi all’aperto per Santo Spirito e San Frediano. Negli scorsi mesi erano state fatte delle prove con le giovanili e ora a ritornare dentro le mura sarà la prima squadra.

«Faremo una sessione di allenamento per le piazze e per le strade invece che nel consueto campo del Galluzzo per ribadire, mantenere e valorizzare il legame imprescindibile con il nostro quartiere – spiegano dall’organizzazione – Partiremo alle 19 da piazza del Carmine, passeremo al giardino dei Nidiaci a salutare i bambini, poi piazza piazza Pitti e piazza Santo Spirito, per concludere nuovamente in piazza del Carmine. Altri allenamenti per il quartiere seguiranno nelle prossime settimane».

Carlo Casini