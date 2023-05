Elezioni Semproniano, Petrucci sindaco. La vittoria più agile: era solo

Semproniano (Grosseto), 15 maggio 2023 – Al sindaco uscente Luciano Petrucci bastava raggiungere il quorum del 40% dei votanti per la conferma a sindaco, in quanto candidato unico: alla fine l’affluenza è stata del 57,5%, quindi più sufficiente, anche se lontana anni luce dall’80,7% della precedente tornata elettorale. Ovviamente in molto sono stati scoraggiati dalla presenza di un solo candidato.

Per la cronaca, Petrucci ha ovviamente il 100% dei voti con 411 preferenze.