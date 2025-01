Elezioni comunali a Castiglione della Pescaia: vincono Elena Nappi e il centrosinistra

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 4 ottobre 2021 - Elena Nappi, già vicesindaco, diventa sindaco di Castiglione della Pescaia raggiungendo tra l'altro oltre il 50% delle preferenze: 51,1% per la precisione, con Ianetta Giannotti (lista "L'alternativa) che conquista il 25,9%. Si ferma invece al 22,9% la coalizione di centrodestra, con Alfredo Cesario.

La ripartizione dei seggi vede 8 scranni per la coalizione guidata da Nappi e due seggi a testa per le altre due formazioni politiche. Dunque Castiglione dà fiducia al vicesindaco. Che guidava la lista "Castiglione Futura" con Pd, Polo delle sinistre (Rifondazione, Articolo 1, Sel e Si) Azione, M5stelle, lista civica Obiettivo Castiglione e l’appoggio esterno di Europa Verde. Elena Nappi prende il posto di Giancarlo Farnetani, che ha svolto due mandati come primo cittadino di Castiglione.