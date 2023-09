Muore investito da un pullman, tragedia sulle strade di Follonica

Follonica (Grosseto), 16 settembre 2023 - Un tragico incidente è avvenuto questa sera, sabato 16 settembre, a Follonica.

Un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato investito da un pullman in via Leopardi. L'incidente è avvenuto dopo le 19.30. Sul posto è intervenuto il personale del 118. I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione ma l'uomo è deceduto a causa dei gravi traumi e delle lesioni riportate.

Sul posto l'automedica di Follonica, un'ambulanza della Croce Rossa da Gavorrano. Era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3 in previsione di un trasferimento veloce in ospedale. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.