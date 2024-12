Morto per overdose: spacciatrice denunciata. Ai domiciliari un altro pusher

Grosseto, 19 dicembre 2024 – I carabinieri del nucleo investigativo di Grosseto hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Grosseto, a carico di un cittadino straniero a cui è stato contestato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con una donna indagata in stato di libertà.

Alla donna viene anche contestato il reato di morte in conseguenza di altro reato: le indagini furono avviate a ottobre 2022, dopo il decesso di un uomo attribuito poi all'assunzione di eroina. Le investigazioni avevano sin dall'inizio portato all'identificazione di una donna: secondo l'ipotesi dei carabinieri si sarebbe trovata in compagnia dell'uomo nella sua casa, nel corso della notte in cui era avvenuto il decesso. Lo straniero è adesso ai domiciliari.