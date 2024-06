Ladri nella casa del sindaco Vivarelli Colonna: “Venite quando ci sono io”

Orbetello (Grosseto), 4 giugno 2024 – Brutta sorpresa per il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. I ladri sono entrati in una delle case del primo cittadino, alla Giannella, nel comune di Orbetello. Quando domenica aveva pensato di trascorrere una giornata di relax tra sole e spiaggia, era andato insieme a suo fratello arrivato dall’America in questa sua casa al mare, ma non appena ha aperto l’uscio si è trovato di fronte a una brutta sorpresa. I ladri, nel tentativo di rubare qualcosa, hanno spaccato arredi e infissi. I danni sono ingenti, ammonterebbero a circa 15mila euro. Lo spettacolo che si è trovato di fronte lo ha reso noto lo stesso sindaco in un video messaggio diffuso sul suo canale social: “Ho trovato la finestra rotta, la porta divelta, danni alle infrastrutture”. Il primo cittadino ha da tempo ha una seconda casa proprio sulla spiaggia della Giannella. Vivarelli Colonna nel messaggio in cui commenta l’accaduto si è rivolto direttamente ai ladri rivolgendogli un avvertimento: “Se vi chiappo… venite quando ci sono io, venite dove sono io.... Vediamo poi come ci si diverte”. Il sindaco ci ha poi tenuto a esprimere la sua gratitudine alle forze dell’ordine: “Un grazie ai carabinieri che sono intervenuti in forma e alla ditta Galluzzi che è venuto a rimettere tutto a posto”.

