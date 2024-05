Zone di Cassarello e Capannino: "Cattivi odori, situazione grave. Dobbiamo trovare la soluzione"

"Cattivi odori in alcune zone della città a causa del depuratore". E’ quanto sostiene Sandro Marrini (FdI) riferendosi ai quatrieri Cassarello e Capannino. "L’aria è totalmente irrespirabile – dice Marrini –, stiamo letteralmente soffocando e i cattivi odori hanno raggiunto livelli sempre più alti, tanto che, alle 22.18, ho telefonato al Distretto cittadino della Asl per segnalare la situazione. Ho contatto inoltre il sindaco Andrea Benini per sottolineare la criticità di un problema che appare irrisolvibile. Ormai sono mesi, se non anni, che sollecito l’amministrazione comunale a dare spiegazioni certe sui cattivi odori e a interpellare la Asl e il gestore dell’impianto a fornire chiarimenti, ma siamo ancora in attesa di delucidazioni che nessuno sa offrire e nel frattempo sono i cittadini a rimetterci di questa vergognosa situazione".

Marrini prosegue interpellando il candidato a sindaco di centrosinistra e attuale assessore ai Lavori pubblici del Comune: "Vorrei sapere cosa ne pensa il candidato sindaco Andrea Pecorini, che abita a Cassarello, nel pieno epicentro dei cattivi odori – si chiede Marrini –. Qui non si tratta di fare promesse per attirare voti per la campagna elettorale, né, il mio, vuol essere un intervento da parte di un consigliere comunale di opposizione. Dobbiamo impegnarci, maggioranza e opposizione, a tutelare la salute dei cittadini perché non sappiamo se a lungo termine questi cattivi odori possano causare disturbi alle persone. Abbandoniamo le bandiere politiche e contrastiamo una situazione che sta diventando una vera e propria emergenza sanitaria, per il bene dei follonichesi".