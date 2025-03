"Wine tasting" al via. Nella libreria Palomar i prodotti di Mazzei

Prenderà il via martedì il ciclo di degustazioni di vini organizzato dalla libreria Palomar, in piazza Dante, che affiancherà questi nuovi appuntamenti a quelli ormnai consueti di presentazione di libri.

Martedì, dalle 16.30 alle 19, il primo appuntamento con "Wine tasting" proporrà i vini dell’Azienda Mazzei e l’iniziativa si inserisce in un progetto di cultura a tutto tondo pensato da Massimo Marinotti e Monica Volpi, titolari della Palomar, che passa sì dai libri ma che soprattutto in Maremma trova sponde di livello altrettanto alto fra le produzioni vitivinicole. Ed è per questo che gli scaffali la libreria ormai da alcuni mesi sono presidiati anche da bottiglie di vino delle più rinomate aziende produttrici. L’Azienda Mazzei – fondata nel 1435 – è proprietaria delle tenute "Belguardo" (48 ettari di vigneti fra Grosseto e Montiano), "Fonterutoli" (110 ettari coltivati nel cuore del Chianti classico, in provincia di Siena) e "Zisola" (24 ettari a Noto, in Sicilia).