Vivere un’esperienza sensoriale unica. Quattro "Cene d’Artista" al Duchesco

Un’esperienza sensoriale unica attende gli ospiti dell’agriturismo "Il Duchesco" di Alberese da sabato 16 al 14 dicembre. Quattro "Cene d’Artista", ognuna con un menù diverso, accompagneranno la presentazione di autori e artisti di spicco del panorama culturale italiano. Un connubio tra sapori autentici della Maremma e stimolanti incontri culturali. Il programma prevede un susseguirsi di presentazioni, letture e performance artistiche per immergersi nel mondo della letteratura, del cinema e dell’arte, dialogando direttamente con gli autori e gli artisti presenti. L’appuntamento inaugurale sarà sabato 16 e vedrà protagonista la scrittrice Carlotta Fruttero, intervistata dal giornalista Luca Ceccarelli. Le letture dei suoi brani saranno affidate alla talentuosa attrice Laura Ormezzano. Sabato 30 la seconda cena dedicata al cinema, con la presenza del regista Carmine Elia e dell’attrice Paola Benocci, intervistati dallo scrittore Carlo Legaluppi. Sabato 7 dicembre il terzo incontro, protagonista lo scrittore Sacha Naspini, in dialogo con Luca Ceccarelli. Le letture saranno a cura della scrittrice Valentina Santini. Infine, sabato 14 dicembre gran finale con gli scrittori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone (nella foto), intervistati da Carlo Legaluppi. Le letture saranno affidate alla scrittrice Carlotta Fruttero. Ad arricchire ogni serata sarà la presenza fissa del fumettista Carlo Rispoli. Le note del pianista Roberto Foschi accompagneranno gli incontri, mentre la direzione artistica degli eventi è a cura di Luca Ceccarelli e Carlo Legaluppi. Le cene avranno inizio alle 20. Per prenotazioni e informazioni: 338/8462659.