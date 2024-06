Viola e l’arte: i suoi disegni a Lisbona

È bastato un volo Italia - Portogallo, per permettere a Viola Zenobi, giovane donna con sindrome dello spettro autistico, di coronare il suo sogno: quello di esporre le sue illustrazioni e raccontare la sua storia.

Viola, infatti, è sbarcata a Lisbona, accompagnata da Federica Alocci, educatrice della cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, per coronare un desiderio nato e cresciuto con gli anni.

Viola è una diciottenne con una diagnosi di autismo ad alto funzionamento. Federica è l’educatrice che da sei anni la segue e che ha accompagnato il suo percorso di formazione. Così ha visto crescere la passione di Viola per il disegno grazie all’interesse per i Pokemon e che l’ha portata anche a scegliere il "Polo Bianciardi" (indirizzo Tecnico per la grafica e per la comunicazione), per proseguire i suoi studi. Viola ha deciso di raccontare il suo rapporto con l’autismo realizzando una fanzine dove racconta difficoltà, esperienze e speranze di una ragazza consapevole delle proprie specificità e molto determinata a gestirle per realizzare i propri obiettivi: come quello di poter esporre i suoi lavori. L’occasione per farlo si è creata proprio a Lisbona, dove vive Luana Loria, titolare della "Livraria das Insurgentes".

"È stata una bella esperienza – commenta Viola – perché ho conosciuto un nuovo Paese e una nuova cultura e visto il museo d’arte".