Vini di Maremma. Oltre 500 visitatori alla Cantina

Successo di pubblico alla "Cantina - I vini di Maremma" in località Il Cristo a Marina di Grosseto. Il primo appuntamento con "I vini di Maremma Experience - La degustazione immersiva" ha visto la partecipazione di oltre cinquecento persone che si sono alternate tra la vista della cantina, l’esplorazione virtuale dei vigneti e la degustazione di vini e specialità della Toscana. Un’occasione per conoscere e riconoscere l’attività e la storia di una delle realtà che da settant’anni opera nel grossetano e che ha contribuito a cambiare il volto di un territorio, battendo la strada della produzione di vino di qualità.

"Quello che abbiamo con il territorio – ha dichiarato Massimo Tuccio, presidente della Cantina I vini di Maremma – è un legame indissolubile. In ogni goccia dei nostri vini è presente la storia di famiglie che, di generazione in generazione, hanno saputo fare della Maremma un punto di riferimento internazionale in ambito enologico. L’evento è nato con l’obiettivo di ripercorrere il cammino che nei sette decenni che ci lasciamo alle spalle abbiamo costruito insieme, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Valorizzare il loro lavoro è per noi importante e ci riempie di orgoglio. I soci della cooperativa sono a oggi circa duecento. L’areale si estende dalla zona delle Colline metallifere fino a Capalbio, comprendendo tutta la provincia di Grosseto e insiste nella denominazione della Doc Maremma Toscana".

"La nostra cantina – ha aggiunto Donata Vieri, direttrice della Cantina – vuole tornare a essere presente nella vita dei grossetani. Dal 1954, i nostri soci con il loro lavoro aggiungono valore a un territorio di pregio come la Maremma. Dalle nostre vigne, ha preso il largo un nuovo modo di intendere la terra anche in questo fazzoletto di Toscana. Abbiamo l’ambizione di sentirci uno dei cuori pulsanti di un territorio da godere trecentosessantacinque giorni all’anno, a tavola e non solo. Passando a trovarci nel nostro punto vendita per un pranzo o solo per acquistare vino o specialità tipiche, c’è l’opportunità di farne esperienza diretta".