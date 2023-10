Villaggio turistico va nuovamente all’asta

Il Villaggio turistico Il Girasole nuovamente all’asta. Oggi infatti alle 15.30, nuova asta per la struttura ricettiva. L’immobile ha una destinazione ricettiva e commerciale facenti parte di un complesso adibito a villaggio turistico, con aree a parcheggio e viabilità interna, denominato "Villaggio turistico Il Girasole", e si trova in località Pratoranieri, a Follonica. Base d’asta 2 milioni e 800mila euro. Ma non per tutto il villaggio, visto come fanno parte del lotto in vendita il market, ristorante, piscine, bar e palestra, oltre alle 42 unità immobiliari (appartamenti autonomi), con 2 camere da letto, cucina, soggiorno, patio esterno. Il fallimento risale al 2016 e oggetto sono 42 delle 100 casette che lo compongono. Le unità abitative sono 42, poste al piano terra di fabbricati con tipologia a schiera. All’asta anche il centro servizi composto da 4 fabbricati indipendenti e con destinazioni varie: market, ristorante con cucina e sala pranzo, un bar, una palestra con punto di primo soccorso, oltre a due piscine e a un palco per spettacoli.