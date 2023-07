"Viaggio musicale di Paolo Mari a Grosseto: "Non è la rosa, non è il tulipano"

La musica di Paolo Mari arriva a "Cassero in Arte". Oggi alle 21.30 al Cassero di Grosseto si terrà il concerto "Non è la rosa, non è il tulipano". Il viaggio musicale del chitarrista e compositore grossetano parte da una suggestione: il fascino che le piante e i fiori esercitavano su Fabrizio De André. La natura, infatti, è presente in tutte le sue metafore più famose, da Bocca di Rosa ai papaveri rossi della Guerra di Piero, dalle ortiche del suonatore Jones ai fiordalisi della Canzone di Marinella. Nel concerto sarà lo stesso Paolo Mari, accompagnato dall’attore e biologo Cosimo Postiglione, a proporci la rilettura di dieci canzoni di Fabrizio De Andrè, partendo dalle piante e dai fiori che si trovano nei testi del cantautore genovese. I monologhi che introducono le canzoni sono un intelligente divertissement che indugia sulla cultura popolare e sulle leggende nate intorno alle proprietà miracolose delle piante e dei fiori. Il risultato è un ingegnoso e originale spettacolo di teatro-canzone, in cui il monologo entra dentro la canzone, che a sua volta entra nel monologo successivo, con un ritmo che lascia l’ascoltatore senza fiato. Paolo Mari si esibirà al Cassero anche ad agosto, con "Ulisse coperto di sale" (4 agosto) e "Vissi d’Arte, vissi d’Amore" (18 agosto). Un ultimo appuntamento è previsto infine il 3 settembre, con lo spettacolo "Zingareska". L’ingresso ai concerti è di 8 euro, fino ad esaurimento posti. Il Cassero è aperto la mattina dalle 10 alle 12 dal mercoledì alla domenica. Nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 (lunedì, mercoledì-domenica); martedì chiuso. L’ingresso alle mostre è di 1 euro; under 6 gratis; ingresso con visita guidata alla Fortezza 5 euro (info Le Orme 056 - 4416276).