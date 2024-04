Viabilità e sicurezza stradale. Poggio Biello, curva allargata per il passaggio dei camion

Il Comune guarda al futuro e alla sicurezza della viabilità locale. La giunta ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnico economica per la riduzione del rischio all’intersezione tra la strada vicinale Poggio Biello e via Matteotti. Inoltre, il consiglio comunale ha approvato lo stanziamento dei fondi necessari alla sua realizzazione. L’investimento secondo il quadro economico è di circa 98mila euro, già stanziati a bilancio.

Un lavoro importante, così commenta il sindaco Federico Balocchi (nella foto), e poi prosegue. "Allargando questa curva, con un progetto che non è affatto banale – commenta il sindaco –, l’amministrazione comunale raggiunge un duplice obiettivo: da un lato risolve il problema del passaggio di mezzi pesanti dal centro abitato di Marroneto, riducendo il traffico, le situazioni di pericolo e migliorando la sicurezza stradale e dei pedoni all’interno della frazione; dall’altro agevola anche il lavoro delle aziende dell’Amiata che trasportano legname, garantendo una via alternativa migliore rispetto al disagio di dover attraversare un centro abitato".

Si tratta di un intervento molto importante e atteso, che consiste nell’allargamento della curva al bivio, per garantire ai camion che trasportano legname, e scendono da Poggio Biello, di poter curvare e dirigersi verso Fontespilli, immettendosi così nella strada provinciale, come percorso alternativo al passaggio all’interno del centro abitato di Marroneto. Al momento, infatti, i mezzi pesanti che si recano a Poggio Biello, la zona dei castagni, per trasportare legname, non possono scendere dalla strada vicinale in quanto la curva all’intersezione con via Matteotti è troppo stretta e non hanno margine di manovra, essendo dunque obbligati a passare per via Matteotti, lungo la vecchia strada provinciale che attraversa le case, in alcuni casi passando per punti molto stretti e con grande disagio per le persone.

I lavori messi in programma, quindi, hanno l’obiettivo di eliminare anche questo problema.